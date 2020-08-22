Глава МВД Караев встретился с архиепископом Кондрусевичем по его просьбе

Власть
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В МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Юрия Караева с митрополитом главой Католического костела в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе ведомства.

— Все мы переживаем события последних дней особенным образом. Мы призываем к миру с обеих сторон и скорому урегулированию конфликта, — подчеркнул представитель духовенства.

Важной темой разговора стало однобокое освещение СМИ информации о протестах и появление так называемых фейков. Глава МВД подчеркнул:

— СМИ очень искусно освещают только одну сторону. Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов.

Без внимания не остался активно обсуждаемый в сети вопрос без вести пропавших. В Беларуси сотни людей считаются без вести пропавшими.

В рамках встречи также обсуждалась возможность посещения священнослужителями мест лишения свободы.

— Сегодня в государстве очень большой градус напряженности и надо искать решения, чтобы Беларусь оставалась мирной, — высказал свое мнение Тадеуш Кондрусевич. — Подобные встречи должны быть. И чем чаще, тем больше мы будем друг друга понимать и поспособствуем скорому разрешению сложных ситуаций. Мы не созданы судить и призываем всех, совершивших преступление, к покаянию, а остальных — к милосердию и прощению.

Напомним, что вчера днем архиепископ Кондрусевич помолился под стенами ЦИП на Окрестина, который в народе теперь именуют «белорусским Освенцимом», однако к задержанным представителя духовенства не пустили.

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