Метро. Премьера спектакля на «злобу дня» в Колосовском театре.

Культура
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21 и 22 августа на камерной сцене Национального Драматического Театра имени Якуба Коласа состоялась  премьера спектакля «Метро».

Метро. Премьера спектакля на "злобу дня" в Колосовском театре.

Режиссёр и художник – постановщик спектакля Андрей Жигур. С этим проектом режиссёр вошел в десятку победителей в Республиканском конкурсе режиссёрских трактовок.

Автор пьесы — Александр Савуха — молодой белорусский драматург.

Жанр постановки — черная комедия.

Образ Метро — подземного туннеля с поездами, движущимися по кольцу — символ цикличности жизни: подъем — падение — подъем и так далее. А можно жить на одной линии. Просто ходить по кругу и за всю жизнь так и не выйти наружу.

Метро. Премьера спектакля на "злобу дня" в Колосовском театре.

Главный герой —  заносчивый и высокомерный бизнесмен Дмитрий Сергеевич вынужден был ехать в метро, чтобы добраться на важную встречу. Пассажиров он считает низшей кастой. Их жизнь кажется ему дикой и бессмысленной.

Метро. Премьера спектакля на "злобу дня" в Колосовском театре.

Он уверен, что его положение дает преимущество, а люди  – пешки в его распоряжении. Пословица «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» ему не знакома. Он думает, что успех вечен и стоит немного постараться и он вернется в свой привычный мир.

Метро. Премьера спектакля на "злобу дня" в Колосовском театре.

Дмитрий, который здесь стал «Димоном», знакомится с обитателями подземки. Есть отец и сын — Первые. Они реально управляют маленькой страной. Есть врач,охранник,медсестра ,секретарша.,свой  мэр..Они все живут в этом закольцованном пространстве и «неяк звыкліся».

Свои маленькие радости и чувства разнообразят мрачность жизни.

Метро. Премьера спектакля на "злобу дня" в Колосовском театре.

Поначалу Дмитрию не понятно, почему они не хотят наружу, но постепенно он начинает понимать.Подчиняясь силе живешь стабильно плохо. А протестуя теряешь комфорт и защиту общества. У каждого есть выбор — бороться  или выполнять свою роль  изо дня в день до конца жизни..

Обитатели Метро не стремятся вырваться и не задают вопросы. Они включены в общий механизм системы. Работают пока не выйдут из строя и не будут заменены другим более новым и современным.винтиком.

Так они понимают стабильность и надежность. У каждого своя я маленькая роль и ниша. «Жить можно и неплохо. Сытно, тепло ..Что ещё надо?!»

Главное подчинятся правилам, перестать задавать вопросы и думать. Дают –бери, бьют –беги и не задавай вопросы.

А вот малейшая заминка и посторонние мысли  вызывает сбой уклада жизни. Цель всей машины удержать винтик, который вздумал выкрутиться. Здесь в ход идут все методы — унижение, агрессия, запугивание.Метро. Премьера спектакля на "злобу дня" в Колосовском театре.

И только от силы и упорства человека зависит остаться  мелким винтиком или стать личностью. Идти   на свет в конце туннеля не зная что там  или так и остаться в теплом мраке и серости .

У Дмитрия есть выбор включится в механизм или попробовать выбраться.

Окончание пьесы не «хэппи энд». Автор  приглашает зрителя самостоятельно принять решение.

Сюжет пьесы перекликается со знаменитым романом Франца Кафки «Замок» .

Постановка сценография и костюмы Андрея ЖИГУРА.
Музыкальное оформление Александра КРИШТАФОВИЧА.

В ролях:

Дмитрий Сергеевич — Дмитрий Коваленко

Александр Васильевич ,Первый — Петр Ламан

Василий Александрович,Второй — Артем Геряк

Петр Петрович,Руководитель охраны,Он — Георгий Лойко (Заслуженный артист РБ)

Мэр — Владислав Журавлев

Секретарша,Медсестра,Она — Анжелика Барковская.

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут.

 

             

 

 

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