Архиепископ Кондрусевич помолился под стенами ЦИП на Окрестина — внутрь его не пустили

19 августа глава Конференции католических епископов в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич помолился под стенами Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Здесь побывали сотни человек, протестовавших против фальсификаций на выборах. Задержанные заявили о многочисленных фактах зверских избиений и пыток в ЦИП, многих пришлось госпитализировать после освобождения.

Ранее архиепископ Кондрусевич высказывал требование о прекращении насилия в обращении к действующему президенту Беларуси и ко всем представителям власти, а накануне отправил еще одно обращение — министру внутренних дел Юрию Караеву. Ответа от властей до сих пор нет, сообщает Catholic.by.

Вместе с католическим иерархом к ЦИП пришли сотрудники благотворительной организации Caritas, Христианского социального центра, а также волонтеры. Вместе с архиепископом они прочитали молитву — веночек к Божьему Милосердию.

В здание ЦИП архиепископа не пустили. На улице, под дождем иерарх молился вместе с группой верующих. Затем более часа он беседовал с людьми, которые были на Окрестина, и с волонтерами. Напомним, архиепископ уже не раз обращался с требованием освободить всех незаконно задержанных во время акций протеста мирных граждан.