Архиепископ Кондрусевич помолился под стенами ЦИП на Окрестина — внутрь его не пустили

Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholic.by
Власть
Опубликовано

19 августа глава Конференции католических епископов в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич помолился под стенами Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Здесь побывали сотни человек, протестовавших против фальсификаций на выборах. Задержанные заявили о многочисленных фактах зверских избиений и пыток в ЦИП, многих пришлось госпитализировать после освобождения.

Ранее архиепископ Кондрусевич высказывал требование о прекращении насилия в обращении к действующему президенту Беларуси и ко всем представителям власти, а накануне отправил еще одно обращение — министру внутренних дел Юрию Караеву. Ответа от властей до сих пор нет, сообщает Catholic.by.

Архиепископ Кондрусевич помолился под стенами ЦИП на Окрестина — внутрь его не пустили

Вместе с католическим иерархом к ЦИП пришли сотрудники благотворительной организации Caritas, Христианского социального центра, а также волонтеры. Вместе с архиепископом они прочитали молитву — веночек к Божьему Милосердию.

В здание ЦИП архиепископа не пустили. На улице, под дождем иерарх молился вместе с группой верующих. Затем более часа он беседовал с людьми, которые были на Окрестина, и с волонтерами. Напомним, архиепископ уже не раз обращался с требованием освободить всех незаконно задержанных во время акций протеста мирных граждан.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Бело-красно-белый «Жывемабіль» врезался в Витебске в автомобиль ГАИ — видео

Мэр Витебска рассказал, что он думает о событиях после выборов

Сегодня в Витебске состоится митинг в поддержку Лукашенко

Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

 

беларусь религия Тадеуш Кондрусевич
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
На «Нафтане» более 3,2 тысячи человек подписались за отставку Лукашенко. Так будет ли забастовка?
На новополоцком ОАО «Нафтан», который ранее заявлял
0159
Раввин Витебска Малкиель Горгодзе обратился к белорусскому народу
Обращение раввина г. Витебска Малкиеля Горгодзе, передают
0145
Вадим Девятовский
Вадим Девятовский написал в Facebook: «Лукашенко не мой президент»
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики
0129
Кочанова и Андрейченко — главам парламентов стран Евросоюза: «президентом избран Лукашенко», «выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами страны»
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель
0159
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)