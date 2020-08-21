Платформу дистанционного обучения хотят внедрить в следующем году

Единая образовательная платформа дистанционного обучения появится в Беларуси в начале 2021/2022 учебного года.
Такая информация была озвучена 21 августа министром образования Игорем Карпенко на августовском педагогическом совете работников образования Гомельской области, пишет belnovosti.by.
По словам министра, в настоящее время идет активная работа по созданию единой образовательной платформы. Ее планируется презентовать к концу этого года. Полноценно платформа заработает со следующего учебного года.
Пандемия подсказала, что надо ускоряться в вопросах дистанционного обучения, – отметил руководитель ведомства.
Он рассказал, что на платформе будут представлены наработки из разных регионов: областям было предложено рассказать о лучшем опыте педагогов, записать видеоуроки и внести предложения по работе платформы.
Поступающую информацию аккумулируют в Национальном институте образования. В результате, по словам Карпенко, получится платформа, которая будет работать вне зависимости от функционирования школы.
На педсовете глава Минобразования выразил благодарность учителям за то, что включились в разработку платформы.
Думаю, эту работу с вашей помощью мы завершим к концу этого года, – добавил министр.