Платформу дистанционного обучения хотят внедрить в следующем году

Единая образовательная платформа дистанционного обучения появится в Беларуси в начале 2021/2022 учебного года.

Такая информация была озвучена 21 августа министром образования Игорем Карпенко на августовском педагогическом совете работников образования Гомельской области, пишет belnovosti.by.

По словам министра, в настоящее время идет активная работа по созданию единой образовательной платформы. Ее планируется презентовать к концу этого года. Полноценно платформа заработает со следующего учебного года.

Пандемия подсказала, что надо ускоряться в вопросах дистанционного обучения, – отметил руководитель ведомства.

Он рассказал, что на платформе будут представлены наработки из разных регионов: областям было предложено рассказать о лучшем опыте педагогов, записать видеоуроки и внести предложения по работе платформы.

Поступающую информацию аккумулируют в Национальном институте образования. В результате, по словам Карпенко, получится платформа, которая будет работать вне зависимости от функционирования школы.

На педсовете глава Минобразования выразил благодарность учителям за то, что включились в разработку платформы.