Макей о возможных санкциях ЕС: «Мы их пройдем так же, как предыдущие»

rbc.ru
Политика
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Сейчас в Беларуси возникла сложная ситуация, и Европа должна дать республике возможность пройти ее без попыток принуждения или использования политических или финансовых рычагов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем официальном обращении к коллегам из стран ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

«Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь – уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью»,приводит sputnik.by слова Макея.

По мнению министра, у Европы и Беларуси «далеко не всегда и не во всем совпадают подходы». Однако при первых серьезных испытаниях для Беларуси страны ЕС сразу призывают к санкциям, и эти призывы несут только вред, считает Владимир Макей.

«Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами».

Также Макей подчеркнул, что для Беларуси это уже не первые санкции со стороны Евросоюза, и страна пройдет их так же, как и предыдущие. «Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам», — сказал он.

Как считает министр, нынешняя ситуация в стране – сложная. Однако это – этап национального взросления для Беларуси, и республика должна его пройти.

«Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не можем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не можем это оставлять без противодействия» — заключил Макей.

Глава МИД подчеркнул, что его обращение опубликовано в связи с «многочисленными заявлениями» европейских стран в отношении Беларуси. При этом он верит в перспективы добрососедских и цивилизованных межгосударственных отношений между Беларусью и странами ЕС.

«Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии», — отметил он, попросив коллег задуматься об этом без эмоций.

9 августа состоялись выборы президента Беларуси, по итогам которых с 80,1% голосов победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Европейский Союз не признал итоги президентских выборов. Некоторые страны ЕС заявили, что могут ввести санкции против руководства Беларуси в ближайшее время.

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Владимир Макей санкции
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