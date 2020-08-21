В Витебской области число самозанятых выросло почти на 11%

В Витебской области на 1 июля почти 4,2 тыс. физических лиц осуществляют деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога. Это почти на 11% больше по сравнению с данными на 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-центре областной налоговой инспекции, передает БелТА.

Наибольшее число самозанятых — в Витебске (925 человек, рост — 6%), Новополоцке (479, 10,9%), Полоцком (419, 17,4%) и Оршанском (388, 29,3%) районах. Наряду с Оршанским районом в лидерах по темпам роста физлиц — плательщиков единого налога Ушачский (46,7%), Толочинский (41%), Чашникский (31,9%) и Лепельский (20,1%). В целом по области увеличилась численность этой категории плательщиков во всех районах, за исключением Шумилинского, Бешенковичского и Лиозненского.

Среди видов деятельности наиболее динамично прибавляли в популярности услуги, связанные с компьютерной техникой и информационными технологиями. Число физлиц, разрабатывающих веб-сайты, устанавливающих или настраивающих компьютеры и программное обеспечение, занимающихся техническим обслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, а также обучением работе на ПК, выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с данными на 1 июля 2019 года.

Кроме того, почти на треть увеличилось количество граждан, предоставляющих услуги по ремонту швейных, трикотажных изделий и головных уборов. Вместе с тем самыми популярными видами деятельности среди физлиц, уплачивающих единый налог по заявительному принципу, остаются парикмахерские и косметические услуги (число оказывающих их физлиц увеличилось на 32%), а также репетиторство, изготовление и продажа на рынках хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции.

За январь — июнь самозанятые граждане пополнили бюджет на сумму более Br345 тыс., что в фактических ценах на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.