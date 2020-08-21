Вадим Девятовский написал в Facebook: «Лукашенко не мой президент»

Вадим Девятовский
Вадим Девятовский. Фото: БелТА
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент». Напомним, раньше Девятовский поддерживал политику Александра Лукашенко.

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фэйсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.

Вадим Девятовский написал в Facebook: «Лукашенко не мой президент»
Скрин фейсбука Вадима Девятовского

Вадим Девятовский известен своей фанатичной преданностью белорусскому спорту. Он много лет возглавляет Белорусскую федерацию легкой атлетики, спортсмены которой демонстрируют многочисленные успехи на различных международных соревнованиях. Также он известен поддержкой любительского спорта в Беларуси. Он является идейным вдохновителем и организатором Минского полумарафона, масштабного детского фестиваля легкой атлетики «300 талантов для Королевы» и многих других.

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