Кочанова и Андрейченко — главам парламентов стран Евросоюза: «президентом избран Лукашенко», «выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами страны»

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко написали послание главам парламентов государств-членов Евросоюза.

Он заявили парламентариям демократических государств, что президентом был избран Александр Лукашенко, а выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь.

Кочанова и Андрейченко сообщили европейским парламентариям о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. По их словам заявления некоторых европейских политиков «граничат с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права».

Кочанова и Андрейченко призвали европейских парламентариев разобраться в происходящем в Беларуси.