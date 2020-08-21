Атакой на «русский мир» назвал происходящее в Беларуси лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Армия
Опубликовано

18 августа состоялась видеоконференция Союза Коммунистических партий — КПСС, в рамках которой ее участники обсудили ситуацию в Беларуси. В ходе мероприятия лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что речь идет «не просто об оппозиции, а об ударном отряде, который пытается сломать республику, сломать белорусскую власть, не предлагая ничего взамен».

Зюганов считает, что Россия должна поддержать союзную республику.

«Россия должна всеми силами поддержать союзную республику, в противном случае следующий пожар может заполыхать уже в нашей стране», — заявил Зюганов

Зюганов заявил своим сторонниками, что Беларусь входит в «русский мир», а белорусы являются частью русского народа.

«Мы видим, что сегодня полным ходом идет атака на «русский мир». Как я писал в своей работе «Русский стержень державы», «русский мир» имеет триединую основу — великороссы, малороссы и белороссы. Этот народ родился в единой купели, у него общие ценности — одна вера, культура, похожие языки, одни победы и общие трудности», — заявил Зюганов.

По его словам в этих трудностях виноваты «белогвардейцы», «предатели», «англосаксы», «Антанта» и «глобалисты».

«Англосаксы и глобалисты давно приговорили Русский мир к разрушению и расчленению. Еще в годы Гражданской войны президент США Вудро Вильсон одобрил план его разделения на 20 частей. Антанта при поддержке местных белогвардейцев и предателей пыталась реализовать этот план», — заявил политик.

Зюганов традиционно игнорирует факт, что СССР собственноручно «расчленили» русские коммунисты, которые были правящим классом в СССР, распоряжались огромными ресурсами, и без всякой войны привели страну к полному краху.

Зюганов также заявил своим соратникам, что Красная армия разгромила Антанту.

«Но Советская Россия поднялась на защиту, и трудовой народ спас страну. С нуля собрали почти пятимиллионную Красную армию, которая разгромила Антанту и выгнала интервентов», — заявил Зюганов.

Отметим, что такого факта в истории не было. Антанта — военно-политический блок России, Великобритании и Франции против Германии и ее союзников. Таким образом, Российская империя воевала не с Антантой в составе Антанты против Германии. После октябрьской революции Россия вышла из Первой мировой войны проигравшей стороной. Большевики подписали позорный мирный договор с Германией, уступив огромные территории.

Зюганов привет реальные факты вторжения Гитлера, оккупации Беларуси и гибели трети населения страны. По его словам, «пятая колонна» сегодня замалчивает эти факты.

«Сегодня Белоруссия — это большая и крепкая Брестская крепость, стоящая на страже славянского единства. Если мы сообща не отстоим ее, следующий пожар вспыхнет уже в России, и он будет более масштабным», — заявил политик.

Зюганов заявил, что «сегодня под прицелом находится братская Белоруссия. Дело не в Александре Лукашенко и не в выборах. Речь идет о ликвидации одного из главных союзников Российской Федерации и создании Балто-Черноморской дуги, которая заперла бы Россию на холодном континенте, отрезала от теплых морей и перекрыла все коммуникации».

По словам политика «американцам сейчас некогда заниматься Беларусью«, поэтому «Европа решила купить Беларусь совсем по дешевке. США хотя бы грохнули 25 миллиардов в украинскую операцию. Европейцы же расщедрились всего на 52 миллиона«.

Российские коммунисты традиционно рассуждают в капиталистических категориях «покупки/продажи» стран и опять считают чужие деньги. Но если Беларусь так дешево стоит, то почему же тогда Россия не «перекупила» белорусский народ и оппозицию? Коммунист, который был среди бенефициаров продажи СССР, не понимает, что есть вещи, которые не продаются. Также есть вещи, которые не покупаются. «Русский мир» больше не купит ни один народ! Этот гнилой товар пытаются «втюхать» сегодня только белорусам. Больше некому. Дураков нет.

Идеолог «русского мира» Стрелков: Россия не сможет существовать без Минска, Витебска, Борисова

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Бело-красно-белый «Жывемабіль» врезался в Витебске в автомобиль ГАИ — видео

Алексей Навальный отравлен, он находится в реанимации

Сегодня в Витебске состоится митинг в поддержку Лукашенко

По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли врага к сопротивлению

Создан международный комитет по расследованию пыток в Беларуси

В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину

В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции

 

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Кочанова и Андрейченко — главам парламентов стран Евросоюза: «президентом избран Лукашенко», «выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами страны»
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель
047
Вадим Зарянкин
Мэр Витебска рассказал, что он думает о событиях после выборов
Председатель горисполкома Вадим Зарянкин в интервью
057
Здание бывшего экологического центра в Полоцке продано на аукционе за Br77 тыс
21 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего детского
065
Виктор Хренин
В Минобороны призвали отказаться от ложных трактовок слов Виктора Хренина о «преступных приказах»
Министерство обороны Беларуси подтвердило, что многочисленные
060
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)