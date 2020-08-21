Атакой на «русский мир» назвал происходящее в Беларуси лидер КПРФ Геннадий Зюганов

18 августа состоялась видеоконференция Союза Коммунистических партий — КПСС, в рамках которой ее участники обсудили ситуацию в Беларуси. В ходе мероприятия лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что речь идет «не просто об оппозиции, а об ударном отряде, который пытается сломать республику, сломать белорусскую власть, не предлагая ничего взамен».

Зюганов считает, что Россия должна поддержать союзную республику.

«Россия должна всеми силами поддержать союзную республику, в противном случае следующий пожар может заполыхать уже в нашей стране», — заявил Зюганов

Зюганов заявил своим сторонниками, что Беларусь входит в «русский мир», а белорусы являются частью русского народа.

«Мы видим, что сегодня полным ходом идет атака на «русский мир». Как я писал в своей работе «Русский стержень державы», «русский мир» имеет триединую основу — великороссы, малороссы и белороссы. Этот народ родился в единой купели, у него общие ценности — одна вера, культура, похожие языки, одни победы и общие трудности», — заявил Зюганов.

По его словам в этих трудностях виноваты «белогвардейцы», «предатели», «англосаксы», «Антанта» и «глобалисты».

«Англосаксы и глобалисты давно приговорили Русский мир к разрушению и расчленению. Еще в годы Гражданской войны президент США Вудро Вильсон одобрил план его разделения на 20 частей. Антанта при поддержке местных белогвардейцев и предателей пыталась реализовать этот план», — заявил политик.

Зюганов традиционно игнорирует факт, что СССР собственноручно «расчленили» русские коммунисты, которые были правящим классом в СССР, распоряжались огромными ресурсами, и без всякой войны привели страну к полному краху.

Зюганов также заявил своим соратникам, что Красная армия разгромила Антанту.

«Но Советская Россия поднялась на защиту, и трудовой народ спас страну. С нуля собрали почти пятимиллионную Красную армию, которая разгромила Антанту и выгнала интервентов», — заявил Зюганов.

Отметим, что такого факта в истории не было. Антанта — военно-политический блок России, Великобритании и Франции против Германии и ее союзников. Таким образом, Российская империя воевала не с Антантой в составе Антанты против Германии. После октябрьской революции Россия вышла из Первой мировой войны проигравшей стороной. Большевики подписали позорный мирный договор с Германией, уступив огромные территории.

Зюганов привет реальные факты вторжения Гитлера, оккупации Беларуси и гибели трети населения страны. По его словам, «пятая колонна» сегодня замалчивает эти факты.

«Сегодня Белоруссия — это большая и крепкая Брестская крепость, стоящая на страже славянского единства. Если мы сообща не отстоим ее, следующий пожар вспыхнет уже в России, и он будет более масштабным», — заявил политик.

Зюганов заявил, что «сегодня под прицелом находится братская Белоруссия. Дело не в Александре Лукашенко и не в выборах. Речь идет о ликвидации одного из главных союзников Российской Федерации и создании Балто-Черноморской дуги, которая заперла бы Россию на холодном континенте, отрезала от теплых морей и перекрыла все коммуникации».

По словам политика «американцам сейчас некогда заниматься Беларусью«, поэтому «Европа решила купить Беларусь совсем по дешевке. США хотя бы грохнули 25 миллиардов в украинскую операцию. Европейцы же расщедрились всего на 52 миллиона«.

Российские коммунисты традиционно рассуждают в капиталистических категориях «покупки/продажи» стран и опять считают чужие деньги. Но если Беларусь так дешево стоит, то почему же тогда Россия не «перекупила» белорусский народ и оппозицию? Коммунист, который был среди бенефициаров продажи СССР, не понимает, что есть вещи, которые не продаются. Также есть вещи, которые не покупаются. «Русский мир» больше не купит ни один народ! Этот гнилой товар пытаются «втюхать» сегодня только белорусам. Больше некому. Дураков нет.