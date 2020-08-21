Православная церковь призывает всех к молитве о даровании мира нашему Отечеству

Сегодня в нашей родной Беларуси царит дух волнения, страха, недовольства, нетерпения, открытой вражды и ненависти. Никто из нас в эти дни испытаний не может оставаться в стороне, безразлично взирая на происходящее. Молчанием и неправдой предается Бог. Во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, мы все одно во Христе Иисусе! Тем более, для Бога одинаково ценна жизнь и единственного сына простой белоруски, и военного, и государственного чиновника. Насилие и унижение любого человека, созданного по образу и подобию Божиему, недопустимо, передают Витебские Вести.

Православие, будучи вне политики, не делит людей по партийным признакам или убеждениям, и не занимается агитацией за кого бы то ни было. Оно взывает к тому, чтобы каждый страждущий был утешен, а ищущий правды – услышан.

И сегодня православная церковь призывает всех к соборной молитве Всемогущему Богу о даровании мира нашему дорогому Отечеству, а также, всем нам Духа премудрости и страха Божьего, Духа крепости и благочестия, дара смирения и рассуждения.

Молитвами святых, в земле Белорусской просиявших, Господи, помилуй нас!