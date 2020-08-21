Раввин Витебска Малкиель Горгодзе обратился к белорусскому народу

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Обращение раввина г. Витебска Малкиеля Горгодзе, передают Витебские Вести.

Дорогие друзья, сограждане, соотечественники!

Сегодня мы переживаем непростое время. Впервые в истории современной Беларуси брат поднял руку на брата. Совершенно непонятно, как в стране с тысячелетней монотеистической традицией люди в одночасье забыли о любви к ближнему. Силовое решение проблем в XXI веке неприемлемо. Я призываю стороны к конструктивному разумному диалогу. Призываю всех людей, кому небезразлична судьба нашей Родины, к молитве и добрым делам. Понимание и любовь – вот то, что необходимо всем нам.

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