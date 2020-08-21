В Витебске за первое полугодие 2020 года проведен капитальный ремонт 22 жилых домов

В 2019 году в Витебске введены в эксплуатацию после капитального ремонта 44 дома — это 165,2 тысячи метров квадратных жилья, пишут Витбичи.

За первое полугодие 2020 года в городе проведен капитальный ремонт 22 жилых домов — это 80,4 тысячи метров квадратных жилья.

— В зависимости от основных видов работ, указанных в проектно-сметной документации, проведены ремонт фасадов и кровель, утепление торцов, ремонт межпанельных швов стеновых панелей, — отмечает главный инженер УКПП «Витебское городское ЖКХ» Игорь Курганов. — А также замена внутридомовых инженерных сетей, горячего и холодного водоснабжения, канализации и системы отопления.

Выполнение этих работ — один из наиболее важных элементов поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии. Новые кровли и фасады, отремонтированные балконы сейчас украшают разом «помолодевшие» дома и создают комфорт жителям.

Работы проведены за счет отчисления жильцов на капремонт и доплату из бюджета в порядке очередности по титульному списку на капремонт, утвержденному горисполкомом. При его составлении учитывают состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования здания в целом, градостроительный анализ постройки, поэтому в документ включают дома, которым в первоочередном порядке необходима помощь строителей.

Положительной тенденцией является ежегодное увеличение объемов капитального ремонта: в 2017 году было введено в эксплуатацию после капремонта 110,7 тысячи метров квадратных жилья, в 2018 году — 142,5 тысячи метров квадратных, в 2019 году — 165,2 тысячи метров квадратных. В 2020 году планируется отремонтировать 217,5 тысячи метров квадратных жилья.

Капремонт проводят подрядные организации по результатам торгов, объявленных Витебским городским ЖКХ. Среди подрядчиков, выигравших процедуру выбора, Игорь Курганов назвал строительные организации — Витебскспецстрой, Дельта, ПрофНК, Тринитипроект и другие. Для каждого из подрядчиков объем заказов очень важен, поэтому, проводя работы, они стараются работать как можно качественнее.

— Стоимость капремонта зависит от объема жилого дома, его эксплуатации, года постройки, от количества, видов и сложности работ, которые нужно выполнить, от стоимости строительных материалов и других факторов. Поэтому по каждому конкретному дому стоимость капремонта отличается в разы, — говорит Игорь Борисович.

Сейчас в городе капитальный ремонт идет в 25 жилых домах по улицам Чкалова, Александра Овечкина, Герцена, Московскому проспекту и другим адресам. Весь в строительных лесах — дом 67 по улице Ленина: облагораживают фасад, выходящий окнами на здание филармонии. Здесь, а также в двух домах по проспекту Фрунзе предусмотрены ремонт кровли, замена утеплителя в чердачных помещениях, ремонт балконов. Рассматривается вопрос о замене инженерного оборудования в подвалах. На днях начался капитальный ремонт дома на улице Богдана Хмельницкого, 9а. Предусмотрено выполнение работ по усилению перекрытий первого этажа, ремонту балконов, фасада.