Ущерб от протестов в Беларуси уже составил более $500 млн — помощник президента

Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

«Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны«, — озабоченно заявил помощник Александра Лукашенко.

По его словам в забастовках принимают участие коллективных предприятий государственной формы собственности, которым оказывалась поддержка государства.

«Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий. Лучших, которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом. Например, на БМЗ за июль средняя заработная плата составила Br1643, на МЗКТ — Br1640, в производственном секторе «Беларуськалия» — Br3458″, — привел данные помощник главы государства.

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Следует отметить, что поддержку предприятиям оказывают, в первую очередь, их собственники. Если государство помогает предприятию, которым владеет, то это его прямая обязанность — спасать свое предприятие. В цивилизованных государствах, где нет госпредприятий, государство обязано помогать частному бизнесу безвозвратными субсидиями, беспроцентными займами, содействием расширению экспорта, послаблением налоговой нагрузки и другими мерами поддержки. Белорусские власти не оказывали никакой помощи частным предприятиям в период развития пандемии и связанного с ней экономического кризиса. Потери от экономического коллапса некоторых секторов (въездной туризм, например) и общим спадом экономики по прогнозам экспертов накроют страну осенью. Настает время «пожинать плоды» безграмотной экономической политики. Большинство государственных предприятий сегодня убыточны (например, МТЗ, МАЗ, Гомесельмаш). Рост числа убыточных предприятий продолжится независимо от того, что сделает правительство, потому что нет естественных драйверов экономики. На ИТ-сектор рассчитывать не приходится. ИТ-компании покидают Беларусь, вывозят лучших сотрудников, потому что в стране происходит беззаконие и может начаться военно-политическая интервенция соседнего государства и гражданская война. Это хорошо понимают рабочие, которые выходят на забастовки. Они лучше всех осознают, что перспективы у нынешнего политического и экономического курса нет, государство не знает что делать в новых экономических и политических условиях. А чтобы делать грамотные реформы нет ни желания, ни специалистов. Сегодня экономика удерживается административно-командными механизмами, однако ресурсы ищерпаемы. Крах второй экономики мира — СССР — показал пример падения «колоса на глиняных ногах». Генсеки уже в 60-е годы прошлого века понимали, что конфронтируя с Западом, коммунизм в отдельно взятой стране не построить. Даже полмира коммунистических режимов не помогли СССР устоять со всеми его колоссальным ресурсами, промышленностью, населением, военной мощью и политическим влиянием. Не сможет устоять и карликовая диктатура. Она будет сметена рано или поздно.

Помощник президента обратил внимание, что бастующие будут лишены работы. По его данным, на предприятии «Савушкин продукт» несколько сотрудников попытались собраться на митинг, но когда кадровая служба заявила, что на рассмотрении есть 200 резюме желающих трудоустроиться, митинг не был организован.

Помощник президента также пообещал отмену социальных гарантий шахтерам, если они продолжат забастовку.

Он отметил, что «участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи — от производства. Нет производства — нет продаж — нет средств — нет социальных гарантий», — добавил он.

Помощник президента заявил, что у протеста нет весомых причин. Он считает, что страна достигла максимума возможного и дальнейшее развитие не требуется. Видимо, созданную систему чиновники в серьез считают идеально сбалансированной.

«У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь — отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы», — резюмировал Валерий Бельский.

Едва ли сегодняшнее белорусское государство можно назвать устойчивой социально-экономической системой, которая сбалансирована и отвечает чаяниям граждан. Своей вины в этом чиновники не признают.