Он готов лично выстрелить каждому белорусу в сердце и сделает это, если ему позволят люди в погонах

Многие источники сообщают о том, что в силовых структурах и армии сейчас осуществляется сильное морально-психологическое давление на личный состав. От людей в погонах потребуют сделать самое страшное. Именно к этому подталкивают сегодня военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Прецеденты, к сожалению, уже были. Кровь пролилась. Это трагедия нашего народа! Спираль насилия закручивается, но еще есть шанс свернуть с пути коровопролитися и ненависти.

Вполне очевидно, что брать штурмом воинские части, казармы, штабы, отделения милиции белорусы не будут! Все уполномоченные легитимных представителей народа предлагают конструктивные переговоры и разумный компромисс. Так почему людей в погонах усиленно готовят к самому ужасному сценарию, накачивают, запугивают, терроризируют? Что бы кто-то сорвался и началась самая страшная страница истории белорусского народа?

Откуда вообще взялся этот сценарий?

Сценарий этот всегда лежал под красным сукном, с первого дня. Программа была запущена в первый его день, она не может остановиться. Кто написал этот сценарий и запустил программу, всегда знал, что его эпоха закончится ужасно.

Как террорист-смертник, который носит пояс со взрывчаткой, чтобы привести его в действие против мирных граждан в момент «Ч», он знает, что погибнет. Но он не хочет погибнуть один. Он хочет унести с собой на тот свет как можно больше душ. Террорист никогда не воюет честно с равным себе врагом. Он способен отобрать жизнь только у беззащитных мирных граждан, среди которых могут оказаться женщины и дети.

Да что там женщины и дети? Наш «герой» может одним махом отобрать мирное небо у целой страны, ввергнуть ее в пучину гражданской войны и без зазрения совести обязательно сделает это. Почему? Такова его природа. Против природы не попрешь. Например, волк всегда остается волком, он делает то, что умеет — он «режет» своих жертв, поедает их и создает себе подобных. По-другому он просто не умеет. Подставить щеку он неспособен, потому что он не человек, ему чужды нормы морали, чести, совести, человеколюбия, доброты, великодушия… Странно ожидать от волка, чтобы он стал Человеком. Наблюдая за природой режима нетрудно прийти к выводу, что измениться он не способен.

Когда это началось?

С первого дня это началось. Силовиков всегда готовили к тому, чтобы «раздавить», «нагнуть», «посадить на нары», «унизить», «отобрать имущество», «ликвидировать» личных врагов и оппонентов «вожака». Говорили же, «вдалбливали», что «враг не пройдет», что «если враг не сдается, то его уничтожают». И всегда называли имя этого врага. Обычно врагом называли «демократов-фашистов». Но насколько опасны эти демократические лидеры, которые либо за решеткой либо за границей? А кто в Беларуси самый-самый опасный? Ответ очевиден сегодня даже ребенку, который не по-детски боится ОМОН и милицию.

У каждого, кто носит форму, было достаточно времени, чтобы осмыслить грядущую угрозу и правильно ее идентифицировать. Было время, чтобы понять, что угроза вполне реальна (сегодня она более чем реальна!), однако эта угроза исходит совсем не от мирного белорусского народа, который скорее погибнет от пули, чем выстрелит в правоохранителя сам. Белорусы до глубины души уважают и любят людей в погонах — защитников нашего мирного неба, защитников справедливости и законности! Однако черный стервятник кружится над нашей страной и готов разорвать беззащитного аиста в клочья. Он готов растерзать нашу страну и лично выстрелить каждому белорусу в сердце, только бы удержаться синими пальцами за корыто безграничной личной власти. Народ свое слово сказал. Теперь настает время людей чести, которые носят погоны, они решают что будет со страной завтра!