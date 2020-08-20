Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске

Власть
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20 августа с 18:00 до 19:30 в  концертном зале «Славянского базара» была самая массовая для Витебска демонстрация народной любви по распоряжению.

Организатором этого яркого красно-зеленого зрелища был Витебский облисполком.

Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

Логистика мероприятия заслуживает наивысшей оценки. Около 6000 восхищенных трудящихся, пенсионеров, ветеранов и общественников были собраны точно в срок, согласно табелям. Площадка возле амфитеатра заполнилась автобусами, доставившими жителей области для демонстрации акта всенародной любви.

Все-таки далеко еще нам до Северной Кореи! Там за «слабовыраженную» любовь к отцу нации могут и расстрелять.

Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске
Весело, весело… Фото: Вячеслав Побединский

У нас же «кричалки» и «бодрилки» профессионального тамады произносились вяло, без фанатизма.

Речи выступающих пахли советским нафталином.

Нравилось это действо, похоже, только избирателям за 60. Воспоминания прошлого в этом возрасте большинству заменяют неясную реальность. А ещё это прекрасная возможность посмотреть на людей и себя показать.

Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

Люди помоложе старались побыстрее слинять и попадание на фото их не радовало.

В первых рядах почетное место занимали священники.

Эффектно смотрелся воздушный шар в красно-зеленых тонах. Вот тут была недоработка. Нужно было самым активным болельщикам предоставить возможность полета над вечерним Витебском.

Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске
Паднімі мяне над мітуснёю… Фото: Вячеслав Побединский

Спектакль был щедро украшен шариками, флажками и различной атрибутикой праздника.

Самодельные плакаты оригинальностью и смыслом не отличались.

Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске
Одухотворённость. Фото: Вячеслав Побединский

Все это было очень похоже на предвыборную агитацию за кандидата Лукашенко. Зачем президенту, набравшему 80% голосов избирателей, собирать эти митинги? Вопрос риторический. А сколько это все стоило и за чей счет это  банкет – вполне конкретный вопрос.

Есть информация, что за поездку на митинг в Минск платили по 100 р. суточных. Какие пряники ждали сегодняшних участников пока не известно.

Напоследок одно фото из другой Беларуси — той, которую устроители красно-зеленого праздника видеть не хотят.

Как прошла демонстрация народной любви по распоряжению в летнем амфитеатре в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

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