Мария Колесникова обратилась к людям в погонах

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова выступила с обращением к силовым и военным.

Она заявила, что власть запятнала честь погон.

«То, как власть запятнала честь ваших погон, — такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестина, содрогаются все белорусы, весь мир. Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда», — сказала Колесникова.

Она напомнила об избиениях демонстрантов, об издевательствах силовиков над задержанными.

«Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда. Те, кто покрывал их и молчал об этих преступлениях, тоже», — подчеркнула политик.

Колесникова призвала военных и силовиков сохранить офицерское достоинство — отказаться от выполнения преступных приказов и встать на сторону народа. Она обещала, что белорусы помогут преодолеть трудности «перехода»: списание долгов за образование и контрактных долгов, помощь жильем, материальную поддержку, возможность продолжить работу в силовых структурах «новой Беларуси».