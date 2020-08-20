В Польше не видят угрозы в стягивании белорусских войск к границе и называют это «внутренней психологической игрой Минска»

Развертывание белорусской армии на западе страны — это внутренняя психологическая игра Минска. Об этом в среду, 19 августа, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Мы внимательно следим за этими перемещениями, но угрозы безопасности Польши нет», — сказал Пшидач в эфире Польского радио.

Он полагает, что президент Александр Лукашенко разыгрывает определенную психологическую игру, которая должна ввести элемент угрозы и страха в общественный диалог и сплотить граждан вокруг единственно приемлемой власти, сообщает ТАСС.

Кроме того, государственный деятель Польши выразил надежду, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Беларуси.

«Мы считаем, что для авторитета самого ЕС и авторитета всех членов ЕС мы должны встать на сторону диалога в контексте отношений с Россией. Сама Россия должна быть заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии», — подчеркнул дипломат.

Минобороны Литвы также заявило, что не видит угрозы в учиниях с белорусской стороны.

Напомним, что Лукашенко принял решение о развертывании армии на западных границах республики и приведении их в полную боевую готовность. В Гродно «для усиления границы» была переброшена 103 Витебская воздушно-десантная бригада. В случае вторжения вражеской армии в сам Витебск, город будет надежно защищен агитационным бронеавтомобилем, который с раннего утра сегодня пугал витеблян.