На витебщине продолжает развиваться женское ритуальное предпринимательство

Бизнес
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У Татьяны (имя изменено) — муж и два несовершеннолетних сына. Домашних забот хватает. Но молодая мама продолжает участвовать в бизнесе супруга, продвигать семейное дело.

«Мы занимаемся производством фотомедальонов для памятников, а теперь изготавливаем и  памятники», — поясняет Татьяна и рассказывает, что желание создавать что-то необычное оформилось в идею изготовления фотопанно на керамике. Молодая женщина-предприниматель имеет образование соответствующее образование и владеет несколькими компьютерными программами. Однако заказов на фотопанно было немного, и поиск своей ниши на рынке привел в русло изготовления ритуальной продукции. Однажды знакомые попросили сделать медальон на памятник. Попробовала — получилось. Спрос на продукцию растет, заказов хватает.

Бизнес развивается динамично. Появляются все новые партнеры, которые отдают заказы, потому что сами не справляются с потоком заказов. «У нас есть партнеры в нескольких городах Витебской и Минской облас­тей», — отмечает Татьяна.

По словам предпринимательницы, работать с клиентами довольно сложно, но мы пытаемся удовлетворить все потребности клиентов. К нам обращаются, чтобы получить фотомедальоны и ритуальные таблички на память о своих родных. Нам приходится обеспечивать высокое качество изделий. Хочется сделать красиво, потому что это важно для людей. Мы несколько лет приобретали опыт и теперь можем делать свою работу на уровне. Мне по-прежнему трудно совмещать работу и воспитание детей, но трудности преодолимы. Все ради результата, отмечает Татьяна.

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