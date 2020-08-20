Создан международный комитет по расследованию пыток в Беларуси

Власть
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Беларусские и иностранные правозащитные организации сегодня создали совместный Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций. Об этом сообщили в пресс-центре РОО “Правовая инициатива”.

«Мы будем работать по единой методологии и собирать информацию в единую базу. Мы знаем, как тяжело сегодня жертвам пыток и не хотим, чтобы люди подвергались многочисленным опросам. Мы хотим собрать как можно больше фактов и доказательств и чтобы виновные были привлечены к ответственности», — отмечается в сообщении комитета.

Комитет планирует:

1. Фиксировать случаи пыток (есть единая гугл-форма, но мы хотим по возможности опросить лично всех, кто готовы на это);

2. Искать свидетелей и свидетельства пыток;

3. Идентифицировать подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении;

4. Обрабатывать полученную информацию;

5. Совместно с адвокатами готовить судебные иски и юридическое сопровождение людей, которые были подвергнуты пыткам;

6.  Готовить сообщения и жалобы в международные органы;

7.  Готовить отчёт по собранной информации, который будет представлен как общественности Беларуси, так и международным организациям и институтам.

«Если вы хотите присоединиться к этой инициативе, то дайте нам знать. Мы открыты», — говорится в сообщении РОО “Правовая инициатива”.

К Комитету присоединились: Всемирная Организация Против Пыток (OMCT), Белорусский документационный центр, Human Constanta, Truth Hounds, общественное объединение «Звено», Центр по продвижению прав женщин «Её права», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, Центр прав людини ZMINA и другие.

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