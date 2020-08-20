Алексей Навальный отравлен, он находится в реанимации

Фото: Русский монитор
Власть
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В четверг самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало очень плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1.

В минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме, сообщает РИА Новости. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в конце дня.

Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать.

Педставитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска. В томском аэропорту подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

Напомним, что с навальным уже происходили странные случаи отравления.

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