По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли врага к сопротивлению

Агитационная машина (Германия). Фото носит иллюстративный характер. Фото: http://adventureda.blogspot.com
Армия
Опубликовано

По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли к сопротивлению врага. Такие использовались против белорусов лишь нацистами во время Второй мировой войны. Теперь жителям Витебска приходится опять ощутить психологическое воздействие со стороны властей.

Оружие, предназначенное для морально-психологической борьбы с врагом, использовано против белорусского населения, пожалуй, впервые.

Военные выдвинули на улицы Витебска звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор», которая ездит по городу, агитирую людей в преддверии провластной акции «Беларусь – это мы!» в Летенем амфитеатре.

Ранним утром 20 августа многие жителя Витебска были разбужены громкой музыкой, которая доносилась из броневика, раскатывающего по городу в сопровождении автомобиля ГАИ. В 6:45 агитационную спецтехнику сфотографировали в Билево, а в 7:30 она прокатилась у «Зеленой Гуры», пишут «ННВ».

На видео и фото мы видим звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор» на базе БРДМ-2 (бронированной разведывательно-дозорной машины). Мощность этой военной звуковещательной станции составляет 1000 ватт, звук из нее может достигать противника на расстоянии до 6 километров. Такие системы нужны армии, чтобы психологически подавлять врага, лишать его воли к сопротивлению.

По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли врага к сопротивлению
Власти выдвинули на улицы Витебска звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор». Фото t.me/Vitebsk4People

Подобная установка есть в распоряжении витебской 103-й ОВДБР, в 2018 году эта машина участвовала в праздновании Дня десантника — в составе подразделений 350 отдельного парашютно-десантного батальона она двигалась по проспекту Фрунзе и сообщала программу праздничных мероприятий.

С такой дешевой агитацией витебские десантинии не смогут лишить воли белорусский народ, который победил нацизм.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Бело-красно-белый «Жывемабіль» врезался в Витебске в автомобиль ГАИ — видео

Сегодня в Витебске состоится митинг в поддержку Лукашенко

По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли врага к сопротивлению

В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину

В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции

 

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Минобороны Литвы не видит угрозы в учиниях с белорусской стороны, где принимает участие 103 Витебская воздушно-десантная бригада
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис считает, что
086
Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко
Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко
0185
В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину
В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов.
0244
Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции
Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совбеза
2295
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)