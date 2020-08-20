По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли врага к сопротивлению

По улицам Витебска власти пустили агитационную бронемашину, предназначенную для подавления воли к сопротивлению врага. Такие использовались против белорусов лишь нацистами во время Второй мировой войны. Теперь жителям Витебска приходится опять ощутить психологическое воздействие со стороны властей.

Оружие, предназначенное для морально-психологической борьбы с врагом, использовано против белорусского населения, пожалуй, впервые.

Военные выдвинули на улицы Витебска звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор», которая ездит по городу, агитирую людей в преддверии провластной акции «Беларусь – это мы!» в Летенем амфитеатре.

Ранним утром 20 августа многие жителя Витебска были разбужены громкой музыкой, которая доносилась из броневика, раскатывающего по городу в сопровождении автомобиля ГАИ. В 6:45 агитационную спецтехнику сфотографировали в Билево, а в 7:30 она прокатилась у «Зеленой Гуры», пишут «ННВ».

На видео и фото мы видим звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор» на базе БРДМ-2 (бронированной разведывательно-дозорной машины). Мощность этой военной звуковещательной станции составляет 1000 ватт, звук из нее может достигать противника на расстоянии до 6 километров. Такие системы нужны армии, чтобы психологически подавлять врага, лишать его воли к сопротивлению.

Подобная установка есть в распоряжении витебской 103-й ОВДБР, в 2018 году эта машина участвовала в праздновании Дня десантника — в составе подразделений 350 отдельного парашютно-десантного батальона она двигалась по проспекту Фрунзе и сообщала программу праздничных мероприятий.

С такой дешевой агитацией витебские десантинии не смогут лишить воли белорусский народ, который победил нацизм.