Генпрокуратура: В Беларуси возбуждено уголовное дело против Координационного совета

Власть
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Генпрокуратура Беларуси сообщила о том, что возбуждено уголовное дело против Координационного совета по статье 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом заявил сегодня генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Напомним, что раннее Александр Лукашенко высказался о деятельности Координационного совета. Он назвал его членов «черносотенцами» и обвинил в захвате власти.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в заявлении Генпрокурора.

Напоним, что вчера Координационный совет принял первую резолюцию, где было заявлено, что «Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса».

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Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции

 

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