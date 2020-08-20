Текстиль в каждый дом

Жизнь
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При пошиве различных изделий ипользуются ткани, сделанные из доброкачественных материалов как атлас, батист, гипюр, хлопок и многие другие. О том, какие ткани принимают участие в изготовлении предметов обихода, можно узнать в магазине «Текстиль Контакт».

Говоря о том, как лучше придать красок в интерьер Вашей комнаты, многое будет зависеть от текстильного оформления. Чтобы удачно оформить помещение, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • выбор комнаты (если в пример брать гостиную или детскую, нужно использовать разные цветовые гаммы)
  • мужская/женская комнаты
  • личное мнение (предпочтение в материале, цвете, стилистика)
Содержание
  1. Гостиная
  2. Мебель
  3. Постельное белье
  4. Детская
  5. Шторы

Гостиная

При оформлении гостиной лучше использовать светлые тона, если она мужская или более темные (синий, фиолетовый), если женская. Не стоит забывать о важном элементе декора — шторах, точнее из какого материала они будут сделаны. Стоит учитывать размер комнаты и высоту потолков: если она небольшая и высота менее трех метров, можно использовать вискозу, вилюр, шёлк, чтобы придать высоту. Если в помещении более просторно, то лучше использовать парчу, жаккард, бархат.

Мебель

При выборе мебели, в частности, дивана лучше выбирать ткани, сделанные из синтетики: велюр, шенилл.

При выборе обивки мебели предпочтительно использовать гипоаллергенные ткани, как хлопковые (жаккард), которые легко выводить от пятен.

Постельное белье

В поисках идеального постельного белья можно остановится на сатине, который считается наиболее долговечным; шёлке и хлопке, одном из дешёвых вариантов ткани.

Выбор постельного белья для ребенка должен быть сделан грамотно. Сатин — отличная ткань для множественной стирки, со сложными пятнами. Для зимнего сезона подойдет фланелевое постельное бельё, как для летнего — шёлк.

Детская

Если оформлять детскую комнату, нужно так же ориентироваться на пол ребенка и его возраст. До 3-х лет лучше подбирать спокойные пастельные тона, чтобы никаким образом не нарушить психику ребенка до её окончательного формирования. В более старшем возрасте можно использовать технику цветового зонирования: в спальной зоне должны преобладать спокойные тона, в рабочей — более яркие.

Шторы

Если выбирать ткань для штор, то она должна чётко выполнять свою функцию: защищать от света, в меру затемнять помещение, не создавая кромешную тьму. В этом случае подойдут рулонные или римские шторы.

В целом, в выборе текстиля в комнату нужно опираться на собственное видение, но, если возникают трудности в выборе, лучше обратиться к специалистам магазина.

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