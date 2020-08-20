Текстиль в каждый дом

При пошиве различных изделий ипользуются ткани, сделанные из доброкачественных материалов как атлас, батист, гипюр, хлопок и многие другие. О том, какие ткани принимают участие в изготовлении предметов обихода, можно узнать в магазине «Текстиль Контакт».

Говоря о том, как лучше придать красок в интерьер Вашей комнаты, многое будет зависеть от текстильного оформления. Чтобы удачно оформить помещение, нужно соблюдать несколько простых правил:

выбор комнаты (если в пример брать гостиную или детскую, нужно использовать разные цветовые гаммы)

мужская/женская комнаты

личное мнение (предпочтение в материале, цвете, стилистика)

Гостиная

При оформлении гостиной лучше использовать светлые тона, если она мужская или более темные (синий, фиолетовый), если женская. Не стоит забывать о важном элементе декора — шторах, точнее из какого материала они будут сделаны. Стоит учитывать размер комнаты и высоту потолков: если она небольшая и высота менее трех метров, можно использовать вискозу, вилюр, шёлк, чтобы придать высоту. Если в помещении более просторно, то лучше использовать парчу, жаккард, бархат.

Мебель

При выборе мебели, в частности, дивана лучше выбирать ткани, сделанные из синтетики: велюр, шенилл.

При выборе обивки мебели предпочтительно использовать гипоаллергенные ткани, как хлопковые (жаккард), которые легко выводить от пятен.

Постельное белье

В поисках идеального постельного белья можно остановится на сатине, который считается наиболее долговечным; шёлке и хлопке, одном из дешёвых вариантов ткани.

Выбор постельного белья для ребенка должен быть сделан грамотно. Сатин — отличная ткань для множественной стирки, со сложными пятнами. Для зимнего сезона подойдет фланелевое постельное бельё, как для летнего — шёлк.

Детская

Если оформлять детскую комнату, нужно так же ориентироваться на пол ребенка и его возраст. До 3-х лет лучше подбирать спокойные пастельные тона, чтобы никаким образом не нарушить психику ребенка до её окончательного формирования. В более старшем возрасте можно использовать технику цветового зонирования: в спальной зоне должны преобладать спокойные тона, в рабочей — более яркие.

Шторы

Если выбирать ткань для штор, то она должна чётко выполнять свою функцию: защищать от света, в меру затемнять помещение, не создавая кромешную тьму. В этом случае подойдут рулонные или римские шторы.

В целом, в выборе текстиля в комнату нужно опираться на собственное видение, но, если возникают трудности в выборе, лучше обратиться к специалистам магазина.