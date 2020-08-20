Витебские железнодорожники требуют отставки Лукашенко и Ермошиной

Железнодорожники на «Марше свободы» 16 августа на площади Победы в Витебске. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»
Власть
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Коллектив Витебского отделения БелЖД написал коллективное обращение к областной и городской власти, а также своему руководству. В нем железнодорожники, в частности, требуют отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной, признания выборов 9 августа недействительными. Рабочие сообщают властям, что не будут проводить забастовку. Текст своего обращения витебские железнодорожники прислали TUT.by.

Коллективное обращение адресовано председателю облисполкома Николаю Шерстневу, председателю горисполкома Вадиму Зарянкину и начальнику Витебского отделения БелЖД Александру Хомченко.

«Мы, работники УП „Витебское отделение Белорусской железной дороги“, подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь. С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении.

«Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и официальные цифры, озвученные ЦИК», — отмечают работники.

Забастовки на Витебском отделении БелЖД не будет, уведомляют работники. Однако они хотят, чтобы власть их услышала: «Являясь коллективом, обеспечивающим безопасность движения на предприятии, оказывающем услуги по перевозке пассажиров, груза и багажа в регулярном транспортном сообщении, мы не имеем возможности законным способом присоединиться к общенациональной забастовке. Но согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь, мы имеем право на свободное выражение своего мнения. И надеемся, что власть его услышит».

Витебские железнодорожники требуют отставки Лукашенко и Ермошиной
Фото: Алесь Пилецкий, TUT.by

Витебские железнодорожники требуют от руководства области и города:

  • полной и безоговорочной отставки Александра Лукашенко;
  • отставки ЦИК во главе с Лидией Михайловной Ермошиной;
  • признать результаты выборов президента 9 августа сфальсифицированными и недействительными;
  • привлечь к ответственности всех причастных к фальсификациям подсчета голосов;
  • провести новые, честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;
  • прекратить применение силы и оружия со стороны силовых структур в отношении мирного населения, а также незаконные задержания и аресты;
  • прекратить давление на членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности;
  • не осуществлять давление и преследование по любым основаниям, в том числе по политическим мотивам, на работников, подписавших это обращение;
  • привлечь к ответственности по закону всех, кто причастен к задержаниям мирных жителей страны и нанесению им физических и психических травм;
  • освободить политических заключенных.
Витебские железнодорожники требуют отставки Лукашенко и Ермошиной
Фото: Алесь Пилецкий, TUT.by

Чтобы это обращение стало открытым, коллектив требует опубликовать его на официальных сайтах обл- и горисполкома, Витебского отделения БелЖД, их страницах в соцсетях, во всех подведомственных СМИ и интернет-ресурсах.

Сейчас в Витебском отделении БелЖД собирают подписи под этим обращением, властям его отправят в ближайшее время.

Как сообщили TUT.BY на предприятии, местный профсоюзный комитет отказался поддержать эту инициативу работников.

«После этого некоторые наши сотрудники вышли из профсоюза работников транспорта и коммуникаций. Во-первых, глава ФПБ Михаил Орда открыто поддерживает действующую нелегитимную власть. При этом ФПБ фактически аполитичная организация. Во-вторых, люди не хотят из профсоюзных взносов спонсировать различные политические акции в поддержку действующего президента, — говорят на предприятии. — К сожалению, многие коллеги отказываются подписать обращение: боятся, что у них появятся проблемы на работе. Но приятно, что руководители многих подразделений не препятствуют проявлению такой инициативы».

Отметим, что Витебское отделение БелЖД — пока единственное предприятие в городе, кто открыто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после выборов. Железнодорожники вышли на мирное шествие по городу 14 августа, а также участвовали в «Марше свободы» 16 августа.

Витебском отделении БелЖД (в самом областном центре) работают около 5 тысяч человек.

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