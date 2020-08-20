Глава МИД Беларуси Макей «готов перегрызть горло» демократам, которых бездоказательно обвинил в угрозах своим детям

Беларуси нужны перемены, но «не ценой гражданского противостояния или революций». Об этом говорится в открытом обращении главы белорусского МИД Владимира Макея.

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«К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности. Все вы патриоты, прекрасно образованные, талантливые и неравнодушные люди. Поэтому, понятно, что все мы принимаем происходящее близко к сердцу и остро переживаем за свой народ и Отечество. Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом „людскасць“», — заявил он.

По словам чиновника, «личный и честный выбор приходится делать всегда», но «вопрос лишь в том, в каких условиях он делается».



«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием „демократия“. За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом „спасибо“ запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине», — подчеркнул Владимир Макей.

При этом, обращаясь к дипломатам глава МИД заявил, что каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию.

«Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа. Ну, а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию — не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца», — заявил руководитель белорусского МИДа.

В то же время, Владимир Макей считает, что дипломаты должны не «слепо следовать за массами», а профессионально опираться на собственные суждения и ощущения.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — подчеркнул он, добавив, что «пусть медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее».

Вместе с тем он напомнил дипломатам, что в этот судьбоносный для страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Белоруссии и призвал их без эмоций ответить себе на вопрос: «я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы?».

«Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!» — резюмировал Владимир Макей.

Напомним, после выборов 9 августа президента Белоруссии по стране прокатилась волна массовых акций протеста. Пострадали сотни людей, были отмечены жертвы. После этого в социальных сетях началась акция по дискредитации белорусских силовиков и всех, кто связан с властью. При этом Владимир Макей продолжил заниматься дипломатической работой, обсуждая по линии МИДа ситуацию в Белоруссии представителями иностранных государств.

