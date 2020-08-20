Витебчанин Максим Недосеков побил мировой рейтинг по прыжкам в высоту

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На республиканских соревнованиях в прыжках в высоту в Минске витебчанин Максим Недосеков взял высоту в 2,33 м и возглавил мировой рейтинг, передают Витебские Вести.

Максим Недосеков – серебряный призер чемпионата Европы-2018, лучший белорусский легкоатлет 2018 года, член национальной сборной

Беларуси, мастер спорта международного класса. Максим вырос в Витебске в семье легкоатлетов. Мама — мастер спорта в прыжках в длину, папа — в барьерном беге. Тренер родителей Сергей Кохненко был и первым тренером Максима. Во время обучения в Республиканском государственном училище олимпийского резерва Максима Недосекова взял под крыло Юрий Моисиевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике.

 На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике на соревнованиях памяти Михаила Желобовского Максим Недосеков покорил высоту в 2 м 33 см, одержав уверенную победу. Тренируют спортсмена Татьяна Нарейко и заслуженный тренер СССР Владимир Пологов.

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