В Витебске открывается новая школа

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Приятные хлопоты. В Витебске готовится принять учеников новая школа. Последний раз в городе такое событие было 10 лет назад, передает телеканал ОНТ.

Сегодня в школе уже формируют будущие классы и педагогический коллектив. Учиться здесь будут около двух тысяч ребят. На стенах есть подсказки, чтобы никто не заблудился во всех корпусах и переходах. Современное мультимедийное оборудование, можно проводить презентации, показывать кино. Два спортивных зала, бассейна тоже два. Здесь самая современная спортивная база, большой городок на свежем воздухе с площадками для командных видов спорта.

Школу построили в новом жилом микрорайоне, здесь много семей с детьми. Официально 47-ая школа откроется первого сентября, но спортивный город не пустует уже сегодня. Школа носит имя генерала Евгения Ивановского – уроженца Витебской области, который в годы войны участвовал в освобождении Беларуси.

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