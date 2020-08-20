EPAM окажет поддержку пострадавшим во время акций в Витебске и других городах Беларуси

Сейчас компания вступила в переговоры с международными организациями для выработки легального и прозрачного механизма оказания помощи. ЕРАМ приглашает неравнодушные компании и партнеров присоединиться к инициативе. Вопросы и предложения принимаются по адресу: inquiries@epam.com.

Дополнительно EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Они могут пройти интенсивный трехмесячный курс в онлайн- и офлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев). Подробнее

Оценив количество заявок и общий уровень подготовки кандидатов в IT-специалисты, EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.