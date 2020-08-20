В Витебске и других городах Беларуси СТО бесплатно меняют на автомобилях разбитые во время протестов стекла

Эту инициативу запустил Александр Визавитин, который в разное время руководил станциями техобслуживания нескольких крупных минских автоцентров. Его хорошо знают в этой отрасли, и он решил по своим каналам инициировать такую поддержку, пишет Комсомольская правда.

— Уже 27 лучших станций оказывают бесплатную помощь пострадавшим в акциях автомобилям и их автовладельцам, — рассказал «Комсомолке» Александр. — Из них 15 автосервисов в Минске, остальные в регионах — Барановичах, Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Гродно, Кобрине, Мозыре, Орше, Столбцах, Смиловичах. Также откликнулись оценщики — они работают бесплатно, а поставщики запчастей отдают детали по себестоимости, а некоторые и вовсе бесплатно. Всем отозвавшимся — низкий поклон за поддержку людей! Процесс только набирает обороты.

— В первый день было около 100 звонков, в другие дни поменьше, — рассказала «Комсомолке» руководитель СТО «АльфаСервис» Юлия Малаховская. — Совсем безвозмездно мы поменять стекло не можем — клиент оплачивает только само стекло и расходные материалы. За работу — она стоит около 50 рублей — мы денег не берем. Сегодня приезжал парень на 221-ом «Мерседесе» — ему бэушное боковое стекло подарили на разборке. Вообще, цены на стекла очень разные. Приезжал парень на втором «Гольфе» — там лобовое стекло стоит всего 100 рублей. Некоторые стекла очень дорогие: недавно звонила девушка на Renault Kaptur, там лобовое стекло с датчиками дождя и обогревом. Такое стекло стоит 900 рублей, и это даже не оригинал. Некоторых стекол вообще нет в наличии. Например, вчера звонил парень, у него Ford C-MAX. В Беларуси в принципе сейчас нет в наличии стекла на его машину. Только под заказ — 415 рублей самое дешевое китайское. Пока мы сделали пять машин. Но там был большой объем работы — по 2 — 3 битых стекла в каждом автомобиле. На каждую машину уходит до часа времени. У кого-то авто еще на штрафстоянке, говорят, когда заберут — привезут.

Также Александр Визавитин создал группу в Фейсбуке, в которой каждый может предложить свою помощь. За несколько часов существования группы откликнулись десятки людей. Они предлагают бесплатную химчистку и полировку, бэушные фары и стекла.

СПИСОК СТО (по состоянию на 19 августа):

Минск

«АльфаСервис» бесплатно поменяет стекло, сделает оценку повреждений. +375 29 334-22-80.

СТО «Топкрафт», ул. Брикета, 17/7. Окажем посильную помощь в ремонте поврежденных авто, комплексная уборка салона от разбитых стекол и мойка автомобиля — бесплатно. Тел.: +375 29 102-99-22.

СТО «Не ломайся». Долгобродская, 16а. Предлагает БЕСПЛАТНО боковые стекла (ауди А6/С6, Ситроен С4,С5, Пежо 607) для автомобилей, пострадавших 09-14.08.20. Тел: 8 (029) 333-66-23.

ООО «АвтоГармония», ул. Змитрока Бядули, 13. Кузовнои ремонт любой сложности БЕСПЛАТНО для пострадавших в акциях протеста, включая материалы (краска, лак, шпатлевка и т. д.). +375 29 690-80-20, +375 29 610-07-20.

СТО «M9-AUTO», ул. Монтажников, 9. Бесплатно заменят запчасти пострадавших в ходе мирных акций авто. 8 (033) 330-16-65, 8 (029) 939-57-64.

Автосервис «Ржавый гараж», ул. Передовая, д. 6, корп. 12. Бесплатный ремонт поврежденных в мирных акциях авто. Тел. 8 (029) 373-71-61.

«Татико-Автостекла» на ТЭЦ-4 (ул. Монтажников, 9). Бесплатно отремонтируем сколы, поменяем стекло. +375 17 336-66-88, +375 29 860-34-11, +375 29 360-34-11.

СТО «ТвоеАвто». Окажем посильную помощь бесплатно пострадавшим авто (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 42а). 8 (029) 310-12-07, Сергей.

Автосервис «РИМБАТ». Меняем сигнал со скидкой 100%, ЗЧ — без торговой наценки. Детейлинг Студия РИМБАТ. Уборка салона от разбитых стекол — скидка 100%. Ждем Вас на ул. Стебенева, 5. Конт. тел.: 8 (033) 378-99-11, 8 (029) 566-55-11.