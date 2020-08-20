Минобороны Литвы не видит грозы в учиниях с белорусской стороны, где принимает участие 103 Витебская воздушно-десантная бригада

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис считает, что проходящие рядом с литовской границей военные учения в Беларуси не создают угрозы. Он считает, что цель белорусских учений политическая: руководство Беларуси пытается спровоцировать ответные действия со стороны Литвы.

«В сущности ситуация такова, что нет прямой военной угрозы, атакующих сил, этого мы точно не наблюдаем. А как мы должны на это реагировать? Думаю, что спокойно, так как действия по эскалации ситуации с белорусской стороны направлены внутрь страны для целей пропаганды. Видимо, они только и ждут нашего ответа», — заявил министр в четверг информационной радиостанции Ziniu radijas.

Нет почвы для межгосударственного военного конфликта

Военные эксперты и политологи едины во мнении, что никакой военной эскалации на границе нет. «Дестабилизация» происходит лишь в голове одного завравшегося политика. Министр обороны Литвы разделяет мнение, что никаких угроз не существует.

«Нет таких угроз, на которые нужно было бы как-то особенно реагировать в военном смысле», — добавил он.

Министр отметил, что начавшиеся рядом с Гродно военные учения — запланированные, только начались несколько раньше.

Кроме того, расположенный рядом с Гродно полигон «Гожский» является местом учений военных подразделений, которые принимают участие в учениях.

Раймундас Кароблис отметил, что белорусские военные уделяют большое внимание воздушной обороне Островца. Из этого следует, что к наступательным действиям белорусская армия в настоящий момент не готовится, а, скорее всего, ждет вторжения извне. Напомним, что в Островецком районе запущена Белорусская атомная станция.

«Основное место учений — это полигон «Гожский», это совсем рядом с литовской границей, грубо говоря, между городами Друскининкай и Варена. Там концентрируется большая часть учений, некоторые подразделения находятся в Островецком районе, там, где нет военного полигона. Там большее внимание уделяется воздушной обороне и необходимости оборонять Островец», — сказал Кароблис.

Александр Лукашенко в среду поручил Минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории соседних Польши и Литвы. «Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы», — заявил он.

При этом, заметил Лукашенко, «в настоящий момент мы все эти замыслы видим», но «особо нас это не напрягает». «Но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — заявил Лукашенко силовикам.

Президент считает, что у НАТО есть большое желание дестабилизировать обстановку в Гродно. До этого, он считает, НАТО пыталось дестабилизировать обстановку в Минске.

Примечательно, что численный состав армии Литвы более чем в 3 раза меньше, чем армии Беларуси. Численность белорусской армии составляет 65 тыс человек, а численность литовской армиии — 19 тыс человек.

«То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку, еще больше, чем в Минске», — считает Лукашенко.

Минобороны Беларуси ранее сообщало, что подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси с 17 по 20 августа выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство на участок местности вблизи Островца.

Кроме того, «в рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады (базируется в Витебске — ИФ) выдвинется на полигон «Гожский», где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков государственной границы», проинформировали в министерстве.

Миноброны Беларуси также анонсировало танковые учения вблизи границы с Литвой. Таким образом, считают в Министерстве обороны, должна произойти некая «стабилизация».