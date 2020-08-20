Витебские учителя вышли на акцию протеста

Sputnik / Павел Вур
Власть
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Десятый день в Витебске проходят акции протеста горожан, не согласных с результатами выборов, – к митингующим присоединились и учителя.

Пока в митингах принимает участие небольшое количество педагогов, но, как отмечают присутствующие, многие работники учреждений образования выказывают им поддержку.

«Сейчас крайне сложно быть педагогом. Например, к нам в детский сад пришла разнорядка о том, что на митинг нужны учителя, хорошо, что заведующая все прекрасно понимает и не заставляет идти», – сообщила педагог дошкольного образования Ольга.

Как отметила девушка, в комментарии изданию Sputnik ее уже один задерживали за участие в «цепи солидарности». В РОВД, по словам Ольги, сотрудники милиции спрашивали, чему такой учитель может научить детей.

На площади Победы к митингующим присоединилось несколько десятков педагогов, которые пройдут шествием по улицам Витебска вместе с горожанами.

Как отметили многие пришедшие на митинг учителя, они и впредь будут выходить на акции протеста.

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