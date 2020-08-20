В Поставах открывают новый детский сад

Главное
Опубликовано

В Поставах строится новый детский сад на 94 места, передает БелТА.

Важный для города объект находится по ул.Зеленой в молодом микрорайоне, где в последнее время ведется массовое строительство многоквартирных домов. Детский сад станет шестым в городе и поможет снять напряженность, которая возникла из-за нехватки мест для детей непосредственно в данном микрорайоне Постав.

Строительство дошкольного учреждения началось весной. Средства на эти цели (Br5,8 млн) выделены из районного бюджета. К настоящему времени уже возведен каркас здания, сооружена крыша, ведутся внутренние отделочные работы. Общая готовность объекта составляет 70%. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь. Коллектив детского сада в составе 31 человека формируется.

«Новый детский сад обязательно порадует как детей, так и родителей: здесь будут бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для индивидуальных занятий, современное игровое оборудование», — отметил Павел Трава.

Сейчас в районе завершаются последние работы по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Паспорта готовности и сертификаты все они уже получили. Всего на подготовку учебных заведений (ремонт спортзалов, пищеблоков, текущий ремонт и т.д.) было направлено около Br400 тыс.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину

В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции

 

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Главред газеты «Звязда» был уволен с работы. На его место назначен экс-министр информации Карлюкевич
Главный редактор газеты «Звязда»
024
Хулиганы облили дом Павла Латушко краской
Хулиганы облили красной и белой краской дом бывшего
018
В Витебске и других городах Беларуси СТО бесплатно меняют на автомобилях разбитые во время протестов стекла
Эту инициативу запустил Александр Визавитин, который
049
Минобороны Литвы не видит грозы в учиниях с белорусской стороны, где принимает участие 103 Витебская воздушно-десантная бригада
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис считает, что
037
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)