Заключен под стражу демонстрант, распыливший в Полоцке слезоточивый газ в сторону милиции

УСК по Витебской области расследует дело о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, сообщила официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

«В некоторых телеграмм-каналах и интернет-ресурсах появилась информация о безвестном исчезновении мужчины, где в тексте акцентировалось внимание людей на то, что он мог стать «заложником» сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем установлено, что родственникам и коллегам по работе изначально было известно, где находится мужчина», — приводит слова Оксаны Лазько БелТА.

По данным следствия, вечером 9 августа 25-летний мужчина принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Свободы в Полоцке, во время которых распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции. При задержании он оказывал сопротивление милиции, продолжая распылять газ в ее сторону.

В ходе досмотра, проведенного после задержания, у фигуранта происшествия были обнаружены и изъяты газовый баллончик, перочинный нож, фонарик-электрошокер, говорится в сообщении СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.363 Уголовного кодекса. Он обвиняется в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. Обвиняемый допрошен, с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допросили потерпевших и свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы, по месту жительства обвиняемого проведен обыск.

Расследование уголовного дела продолжается.