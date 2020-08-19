Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры

Координационный совет, созданный для преодоления политического кризиса в Беларуси, призвал власти страны немедленно начать переговоры. Об этом говорится в резолюции, принятой советом по итогам первого заседания, которое прошло сегодня.

«Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов. Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — говорится в документе.

Авторы документа также настаивают на восстановлении законности и справедливости.

«До назначения новых выборов и выполнения иных требований белорусский народ продолжит реализовывать свои гражданские права, гарантированные конституцией, с целью восстановления законности и справедливости». В числе этих прав названы: право на труд и на забастовку, запрет принудительного труда; право на мирные акции; право на судебную защиту; право на свободное выражение мнений и убеждений; право на получение полной и достоверной информации; право на распоряжение своей собственностью.

«Координационный совет поддерживает созданные гражданские инициативы, которые обеспечат сохранение работы и оказание помощи каждому, кто защищает свои права мирными способами», — указано говорится в тексте резолюции совета.

Проведение новых выборов

Координационный совет требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые.

«Координационный совет считает, что для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства необходимо выполнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества», — говорится в документе.

В числе требований Координационного совета — «прекращение насилия и политического преследования со стороны властей и проведение расследования произошедшего в соответствии с законодательством», «освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим». Кроме того, требованием Координационного совета является «признание выборов 9 августа 2020 года недействительными» и «проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию«.

В документе также говорится, что Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Белоруссии и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. «Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса», — указано в резолюции.

Как отметил на презентации резолюции член президиума координационного совета Павел Латушко, этот совет не следует считать оппозицией буквально. «Мы не создали никакую оппозиционную политическую партию, это платформа. Общественная гражданская платформа, которая выражает позицию, мнение большинства на нынешнюю ситуацию в Белоруссии», — сказал он.

Напомним, инициатором создания Координационного совета выступила Светлана Тихановская, кандидат в президенты, которая по данным независимых экзит-пулов набрала более 70% голосов, в то время как ЦИК нарисовал ей только 10%, а Лукашенко — 80%. Несогласие многих белорусов с официальными результатами выборов стало причиной самых массовых в истории Беларуси акций протеста, которые носили мирный характер.

Александр Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции и обвинил в попытке захвата его власти.