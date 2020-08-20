В Витебске власти собирают информацию о насилии во время мирных акциях. Накажут силовиков или наградят?

Несколько тысяч человек вышли на акцию в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.by

Витебский облисполком открыл горячую линию, куда можно звонить, чтобы рассказать о фактах насилия во время мирных акций протеста и неправомерных задержаниях. Власти открыли горячую линию на следующий день после того, как 15 представителям протестующих удалось встретиться с председателем облисполкома Николаем Шерстневым. Протестующие вызывали чиновников на открытый диалог, но к ним никто не вышел, а губернатор согласился принять только 15 человек.

Встреча проходила за закрытыми дверями. Прессу на встречу не допустили. Во встрече приняли участие также начальник УВД, начальник УСК, прокурор области, мэр Витебска и другие чиновники. Встреча длилась четыре часа.

По официальной информации, появившейся на сайте облисполкома, «всех собравшихся объединило главное — недопущение дестабилизации мирной обстановки в государстве». Приводятся слова начальника областного УВД Михаила Гриба о том, что «силовики заранее предупреждали людей о недопустимости мирных мероприятий и участия в них, поэтому при пресечении нарушений правопорядка сотрудники милиции были нацелены на максимально адекватное применение силы», и председателя облисполкома Николая Шерстнева о забастовках.

«Забастовки и призывы к ним — один из инструментов раскачивания агрессии и протестных настроений, преимущественно распространяемых через социальные сети, телеграм-каналы», — считает губернатор.

18 августа на сайте облисполкома опубликовали номер телефона горячей линии. Если в Витебской области представители силовых органов вас неправомерно задержали, избивали, унижали, оказывали давление в любой форме, звоните 8-0212-33-61-63. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Однако обязательно сообщите все факты защитникам граждан — независимым правозащитникам. Именно они занимаются защитой прав граждан от правового беспредела. Фиксацией правонарушений занимается, в частности, «Витебская весна». Организация системно и эффективно помогает потерпевшим от насилия властей.