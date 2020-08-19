Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

Фото TUT.by
Армия
Опубликовано

Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на соответствующий указ главы республики.

Все члены его прежнего кабинета также сохранили свои посты, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев, глава Минобороны Виктор Хренин.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них с ошеломляющим результатом в 80,1% одержал Александр Лукашенко. 17 августа правительство во главе с Романом Головченко сложило свои полномочия. При этом указом главы государства, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов было «поручено осуществлять свои полномочия до формирования президентом нового состава Совета министров».

Кабинет министров во главе с Романом Головченко до выборов проработал всего чуть более двух месяцев. Он был сформирован 4 июня.

«Вы ходите свободы? Вы хотите перемен?» — «Нет!» Лукашенко выступил на митинге у Дома правительства

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину

В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции

 

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Координационный совет призывает власти страны немедленно начать переговоры
Координационный совет, созданный для преодоления политического
083
В Витебске сотруднику ГАИ камнем разбили стекло в машине
17 августа в Витебске неизвестный повредил личный автомобиль
0141
В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину
В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов.
0169
Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции
Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совбеза
2195
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)