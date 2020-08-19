Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на соответствующий указ главы республики.

Все члены его прежнего кабинета также сохранили свои посты, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев, глава Минобороны Виктор Хренин.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них с ошеломляющим результатом в 80,1% одержал Александр Лукашенко. 17 августа правительство во главе с Романом Головченко сложило свои полномочия. При этом указом главы государства, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов было «поручено осуществлять свои полномочия до формирования президентом нового состава Совета министров».

Кабинет министров во главе с Романом Головченко до выборов проработал всего чуть более двух месяцев. Он был сформирован 4 июня.