В Витебске завершается строительство дороги в Билево

Новую дорогу в микрорайон Билево планируют открыть к началу сентября, пустив по ней первые потоки автомобилей.

К областным «Дажынкам-2020» объект – инженерно-транспортная инфраструктура микрорайона Билево, на участке от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича – будет полностью введен в эксплуатацию. Это упростит транспортное передвижение жителей 40-тысячного Билево. Больше не нужно будет добираться до центра города в объезд, через Московский проспект, загруженный в часы пик. Время пути сократится вдвое.

Ровное дорожное полотно уже хорошо просматривается вдаль, в этом корреспондент убедилась, побывав на строительном участке соединяющей магистрали, где проводили укладку очередного слоя асфальта. Даже не верится, что еще недавно здесь был котлован, из которого экскаваторами проводили выемку грунта. Строители выполняют свою работу качественно и по графику, пишут «Витьбичи».

– По одну сторону зеленой разделительной полосы 860 погонных метров магистрали полностью заасфальтировали. Для прочности уложено четыре слоя асфальта, в том числе 7 тысяч 740 метров квадратных на верхний слой износа, – рассказывает представитель генподрядчика прораб КУП ПСП «Витебскоблсельстрой» Сергей Храминок. – По другую сторону разделительной полосы пока уложено три слоя асфальта, осталось уложить верхний. К этим работам приступим на следующей неделе.

По новой дороге пустят общественный транспорт— и новая городская артерия оживет. Будет оборудовано шесть остановок. Четыре из них — со стороны улицы Короткевича за теплотрассой, две — со стороны Петруся Бровки возле подземного перехода. Покрытие под остановки уложено, осталось установить павильоны, их уже закупили. Для удобства велосипедистов и пешеходов предусмотрены одна вело- и две пешеходные дорожки, к их асфальтированию приступим на следующей неделе.

Заместитель генерального директора по строительству КУП ПСП «Витебскоблсельстрой» Андрей Шмавгонец отмечает:

– Мы практически завершили соединение проспекта Строителей с улицей Короткевича, кратчайшим путем связав молодой микрорайон с центром Витебска. Самые сложные работы под железнодорожным мостом выполнены: для того, чтобы по этому участку могла свободно идти магистраль, перенесена теплотрасса. Витебское предприятие котельных и тепловых сетей провело ее испытание. Все в норме. Осталось испытать дренажные и ливневые канализации, получить техпаспорта.

Для скорейшего завершения работ строительство магистрали велось с двух сторон железнодорожных путей: со стороны улицы Петруся Бровки и со стороны Старобабиновичского тракта. Сейчас подрядные организации, двигавшиеся навстречу друг другу, практически соединились в одной точке строительства.

На всем протяжении разделительной полосы новой магистрали будут высажены деревья. Благоустройство и озеленением занимается субподрядная организация «Веснавид».

Широкий транспортный рукав с высокопрочным асфальтовым покрытием, возможностью многополосного движения, сверкающий новизной и украшенный зеленью – будет замечательным подарком жителям Билево и остальным горожанам. Все они ждут его открытия с большим нетерпением и радуются, что этот замечательный момент настанет совсем скоро.