В Витебске сотруднику ГАИ камнем разбили стекло в машине

Власть
Опубликовано

17 августа в Витебске неизвестный повредил личный автомобиль Citroen C5 милиционера. 

В среду утром помощник дежурного оперативно-дежурной службы УГАИ Витебского облисполкома заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло. В салоне обнаружилось и орудие вандализма — камень с наклеенным листом бумаги, на котором содержалось сообщение в адрес сотрудника милиции, в том числе что-то про 3%.

По факту хулиганства следствием возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД облисполкома.

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