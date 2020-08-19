В Витебске сотруднику ГАИ камнем разбили стекло в машине

17 августа в Витебске неизвестный повредил личный автомобиль Citroen C5 милиционера.

В среду утром помощник дежурного оперативно-дежурной службы УГАИ Витебского облисполкома заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло. В салоне обнаружилось и орудие вандализма — камень с наклеенным листом бумаги, на котором содержалось сообщение в адрес сотрудника милиции, в том числе что-то про 3%.

По факту хулиганства следствием возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД облисполкома.