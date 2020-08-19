7 причин учить английский язык

До сих пор бытует мнение, что знание иностранного языка нужно только тем, кто тесно связан с другими странами по роду деятельности. Например, командировочные, туристы, бизнесмены, служащие посольств или политические деятели. Однако даже самый обычный человек, редко покидающий пределы своего города, может полностью изменить свою жизнь, изучив иностранный язык. Для этого нужно лишь немного желания!

Почему стоит изучать английский язык?

Для обычного человека необходимость в изучении иностранного языка является чем-то сродни прихоти, горем от ума, не более. Но именно знание другого языка дает возможность изменить ту скучную обыденную жизнь, ставшую уже нормой для многих, сделать ее более интересной и насыщенной. В доказательство этого можно привести такие аргументы:

Карьерный рост.

Для тех, кто ищет новую работу или задумывается о смене рода деятельности, знание языка – огромный плюс. Человек, хорошо владеющий английским, всегда найдет как заработать свой кусок хлеба. А если речь идет о сотрудничестве с зарубежными партнерами – шансы на успешную карьеру возрастают в разы.

Польза в обычной жизни.

Жизнь невероятно богата на необычные ситуации и странные совпадения. Никто никогда не может быть уверенным, что даже в своей стране ему не понадобится знание английского. Сегодня – это признанный язык для международного общения. Надписи на упаковках, компьютерные программы, товары, покупаемые на зарубежных аукционах – все это требует знания языка.

Кино на языке оригинала.

Многие еще помнят «характерный» перевод фильмов на видеокассетах в 90-х годах прошлого столетия. И не всегда такой перевод был точным. В любом случае, посмотреть фильм с переводом или в оригинале – это очень большая разница.

Иностранная литература.

Стоит ли говорить о гигантском наследии иностранной литературы! Прочитать «Старик и море» или «Великий Гэтсби» в оригинале, значит, полностью погрузиться в атмосферу произведения, заложенную автором изначально. Без искажений посредника-переводчика, каким бы хорошим он ни был.

Музыка и песни.

Понять о чем поется в той или иной песне зарубежного исполнителя хотят все. Во всяком случае, те, кто не знает языка. Те же, кто знают, могут выбирать понравившееся произведение не только по ритму или звучанию, но и по глубине текста. А это – немаловажно!

Расширение круга интересов.

Знание английского языка позволит найти новых друзей или единомышленников за границей. Это даст возможность значительно расширить круг интересов. Кроме того, всегда полезно познакомиться с чужой культурой, узнать новое о жизни в других странах.

Дополнительный доход.

При необходимости, знание английского языка поможет немного подзаработать. Всегда найдется тот, кому нужно сделать перевод инструкции от штуковины, приобретенной на китайском сайте. А если навыки хорошие, имеет смысл испытать себя в роли репетитора английского языка в Витебске.

Как видно, причины пробовать изменить что-то в себе, в своей жизни есть, и они весомые. Не следует упускать подобную возможность!