Спортсмены Витебской области выиграли 15 медалей на чемпионате и первенстве Беларуси по академической гребле

Фото «Витебские вести»
Спорт
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Спортсмены Витебской области выиграли 15 медалей на чемпионате Беларуси по академической гребле среди взрослых и первенстве Беларуси среди юниоров, который проходил в Бресте. По итогам юниорских состязаний дружина придвинского края заняла 3-е общекомандное место. Отметим, что в составе команды выступали только полочане –  воспитанники областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта.

Одним из героев соревнований стала Дарья Вырупаева. Она на чемпионате и на первенстве завоевала 4 медали, из них 3 золотых. Даша выиграла почти все гонки, в которых участвовала. Также во взрослых и юниорских стартах призером становился Артем Кисёлев, тоже завоевавший 4 награды. Он выполнил требования для присвоения звания мастера спорта страны, пишут «Витебские вести».

– Первенство завершилось за день до окончания чемпионата, – сообщила замдиректора ОЦОР по гребным видам спорта Людмила Аншиц. – Организаторы допустили юниоров к взрослым стартам в крупных классах лодок. И лидеры команды, показав хорошую функциональную подготовку, воспользовались шансом пополнить свои медальные копилки. Теперь Дарья Вырупаева, Артем Киселёв и еще один наш медалист Никита Плющик начнут готовиться к чемпионату Европы среди юниоров, который запланирован на конец сентября в Сербии.

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