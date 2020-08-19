В госпитале умер мужчина из Бреста, которому силовики стреляли в спину

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Об этом рассказали родственники брестчанина. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.



Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания, пишет TUT.by.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила рассказывала, что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».

Как стало известно TUT.by из собственных источников, Шутов был переведен из Бреста в Минск в бессознательном состоянии с диагнозом «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.

Днем 19 августа Минздрав с прискорбием подтвердил его смерть. «Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось».

В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.

Милиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.

9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

Напомним, вечером после выборов и на следующий день в Бресте произошли массовые протесты горожан и стычки с милицией.

Геннадий — третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси.

Первой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа на улице Притыцкого, где силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — «открытая рана грудной клетки», он умер от массивной потери крови. В МВД ранее заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

На днях в Гомеле похоронили 25-летнего Александра Вихора. Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С тех пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.



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