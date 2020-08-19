В Глубоком здание бывшего киновидеопроката стало излюбленным местом встреч и творческих идей у пенсионеров

Кованая надпись «Кино» украшает высокую калитку. Это часть истории Глубокого, сюжет которой получил неожиданное продолжение, передают Витебские Вести.

Одноэтажное кирпичное здание находится на небольшом возвышении поодаль от дороги. Многие годы оно было местом притяжения для людей разного возраста, сейчас его посещают преимуществено старики, причем их число неуклонно растет. Что же их здесь привлекает и с какой целью они решили возле входа в здание посадить пять кустов роз?

Десятки лет по этому адресу размещался киновидеопрокат межрайонного значения. В силу ряда причин его популярность снизилась, и в какой-то момент стены опустели. Тогда же появилась идея подарить зданию новую жизнь. И доверили это не молодежи, а людям преклонного возраста.

Ровно пять лет назад при Территориальном центре социального обслуживания населения Глубокского района было открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания. ТЦСОН находится на окраине города, не всем пенсионерам удобно было бы добираться туда.

– Поэтому первое время мероприятия для бабушек и дедушек проводили в библиотеках, искали подходящие помещения в центре города, – рассказывает заведующая отделением Ольга Шевчёнок. – Спустя год решением райисполкома на безвозмездной основе нашему центру было передано капитальное строение на переулке Максима Горького. Общая площадь постройки превышает 430 кв. м.

Прежде чем праздновать новоселье, приступили к ремонту. Стояла задача провести водопровод, канализацию, заменить систему отопления и т. д.

– В феврале 2017 года было готово несколько кабинетов, где мы и организовали первые кружки, – вспоминает Ольга Леонидовна. – В помещении, где ранее был малый видеозал, сделали ретрогостиную. Для ее оформления наши посетители передали много интересных вещей, среди которых старинная мебель, телевизор, школьный ранец советских времен. Сегодня там проводим занятия школы старшего возраста, клуба «Православный час».

В кабинете релаксации витает стойкий аромат лекарственных трав, которые собирают сами же пенсионеры. О многих растениях, в том числе комнатных, у них подготовлены буклеты. А вот кабинет кружковой работы буквально утопает в стопках оригинальных работ бабушек и дедушек.

Отделение оказывает услуги для нуждающихся категорий граждан, например, ассистента для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II групп с умственными нарушениями, помощника по сопровождению для инвалидов I группы с проблемами опорно-двигательного аппарата. В здании также хранятся средства реабилитации.

При этом его часть по-прежнему пока не используется.

– Но это временно, – подчеркивает заместитель директора ТЦСОНа Татьяна Плюто. – Ремонт выполняем за счет внебюджетных средств. В прошлом году отремонтировали актовый зал для проведения музыкально-познавательных встреч. Сейчас ведутся работы в помещении, где хотим оборудовать социальную парикмахерскую.

В планах у глубочан открытие мини-гостиницы для инвалидов, малоимущих граждан, обустройство спортивного зала.

– Возраст не повод ограничивать себя. Нужно развиваться и постигать новые грани. Для этого у нас есть все возможности, – говорит Ольга Шевчёнок. – На базе отделения функционирует 10 кружков и клубов, в которых занимается порядка 70 человек. Участники клуба путешественников посещают уникальные уголки нашей страны, изучают историю родного края, активисты аквакружка неоднократно ездили в соседний район, чтобы дружно поплавать в бассейне. Наши бабушки и дедушки очень инициативные.

Они и на канатной дороге пройдут, и спортивные тренировки с элементами танцев не пропустят. В последнее время все большей популярностью пользуются занятия, направленные на поддержание двигательной активности. Люди преклонного возраста участвуют в различных районных мероприятиях. Например, заняли 2-е место в номинации «Вишня в соку» на фотоконкурсе, который проходил в рамках «Вишневого фестиваля».

Праздник по случаю 5-летия с красочной выставкой и дефиле глубочане планируют организовать осенью.

На днях же они провели не менее увлекательное мероприятие «Лето. Солнце. 100 фантазий», в рамках которого возле отделения и посадили пять роз, что также символично.