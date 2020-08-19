Завтра в Беларуси ожидается до +30°С

Погода
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20 августа ожидается до 30 градусов тепла по югу Беларуси.

В четверг будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах сильные дожди. Местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 18-24 градуса тепла, по югу — плюс 25-30.

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