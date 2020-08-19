«Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал Лукашенко.

Следует отметить, что черносотенцы — это собирательное название представителей реакционных организаций в Российской империи в 1905—1917 годах, которые выступали за сохранение самодержавия и возвышение православной церкви. Черносотенцы выступали за сохранение незыблемости самодержавия на основании формулы «Православие, Самодержавие, Народность». Движение имело ярко выраженную антисемитскую направленность. Они учиняли еврейские погромы, практиковали массовые убийства на расовой почве.

Напомним, что в Координационный совет вошли несколько десятков демократических политиков, общественных деятелей, правозащитников и деятелей культуры. Первое заседание нового органа назначено на сегодня, 19 августа. Накануне Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти.