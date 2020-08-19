«Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах народа». Тихановская обратилась к европейским лидерам

Власть
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Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги прошедших в Беларуси президентских выборов. По ее словам, результаты выборов сфальсифицированы, белорусского народа отобрали конституционное право выбирать власть. Это вызвало массовые протесты, которое продолжаются уже две недели.

«Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — говорится в видеообращении Тихановской.

По словам Тихановской, Александр Лукашенко потерял всякую легитимность.

«Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей», — сообщает Тихановская.

Политический лидер призвала глав европейских государств «поддержать пробуждение Беларуси».

«Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — заявила Тихановская.

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