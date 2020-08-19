Более 4 тысячи первоклассников пойдут в школы Витебска 1 сентября. Готовы ли школы их встретить?

Учебные заведения дошкольного, общего среднего, специального и дополнительного образования Витебска уже подготовлены к началу нового учебного года.

Как рассказал начальник отдела по образованию Витебского горисполкома Игорь Кирютенко, в течение 2020 года на укрепление и развитие материально-технической базы, создание безопасных условий для организации образовательного процесса, подготовку учреждений образования к новому учебному году освоено свыше 6,5 миллиона рублей (из средств бюджета — более 4,2 миллиона рублей, внебюджетных — более 2,3 миллиона рублей). На капитальный ремонт средних школ №№ 27, 31, 35, яслей-садов № 36, 58 освоено около 1,2 миллиона рублей. Выполнены ремонты кровель (27 объектов), инженерных коммуникаций (46 объектов), систем освещения (71 объект), аварийные работы (77 объектов), сообщают «Витьбичи».

Чтобы устранить нарушения и недостатки, выявленные межведомственными группами, созданными Комитетом государственного контроля в учреждения образования направлено более 2 тысяч рублей. Устранено 90% замечаний межведомственных групп.

Решением областного Совета депутатов были выделены 172 тысячи рублей на укрепление материально-технической базы для учреждений образования, подготовивших победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

На благоустройство территорий учреждений образования израсходовано более 144 тысяч рублей, в том числе внебюджетных средств около 88 тысяч рублей. Проведены работы по асфальтированию территорий 12 учреждений образования, на что израсходовано 155,4 миллиона рублей бюджетных средств.

Учреждения образования в полной мере обеспечены спортивным инвентарем, в том числе — лыжным.

Игорь Кирютенко отметил, что особое внимание уделено состоянию материально-технической базы пищеблоков, их соответствию требованиям санитарных норм и правил. На ее укрепление было направлено более 575 тысяч рублей.

Городские мероприятия по подготовке учреждений образования к отопительному сезону полностью выполнены. Паспорта готовности подписаны 58 учреждениям образования. Работа в этом направлении ведется в порядке очередности.

В 2020 году в учреждения образования направлено 189 молодых специалистов (в прошлом — 135).

По предварительным данным в учреждениях дошкольного образования будет воспитываться более 17,1 тысячи детей. В первые классы планируется принять более 4,1 тысячи учащихся. Общее количество учащихся в учреждениях общего среднего образования увеличится на 1000 человек.

Примечательно, что в новом учебном году учащиеся X-XI классов будут осваивать образовательные программы по следующим профессиям: повар, официант, секретарь, оператор ЭВМ, продавец, швея, столяр, рекламный агент, электромонтер по обслуживанию аппаратуры.

Будет продолжена работа 16 специализированных по спорту классов в средних школах №№ 10, 18, 25, 29, 31, открыто 3 новых спортивных класса. В 4 учреждениях образования (средние школы №№ 6, 17, 45, 46) продолжат функционировать центры допризывной подготовки.

Комиссии отметили хорошую подготовку 40 учреждений образования: гимназий №№ 1, 2, 8, средних школ №№ 4, 11, 16, 17, 25, 30, 38, яслей-садов №№ 2, 7, 22, 37, 52, 58, 90, 104, дошкольного центра развития ребенка № 5 и других.

Значительную помощь в подготовке материально-технической базы школ и садов оказали ряд предприятий и организаций: Белорусская железная дорога, «Веста», «БарСтранСПлюс», «Политекс», «ДСУ-45», «Дубль-МК», «ВитебскХолод», «Конструкторское бюро «Дисплей», «Витьба», «Белтелеком», «Белорусский фонд мира», «Спецавтобаза г. Витебска», «Витмил», «БелльБимбо», «Полимерконструкции», «Витебские электросети», «Линк-парк», «Промстройцентр», «Витебскводоканал», «Витебсклифт», «Флордрин», «Вик-здоровье животных» и другие.

Многодетным и малообеспеченным семьям, семьям из числа иных социально уязвимых категорий оказывают помощь по подготовке детей к школе за счет оказания государственной социальной помощи, материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения, помощи по месту работы родителей, гуманитарной помощи. Семьям, воспитывающим троих и более детей (1413 семей с 2826 детьми), на каждого учащегося выплачивают единовременную материальную помощь в размере 54 рублей. Более половины этих семей уже обратились за ее получением.

1 сентября в школах и гимназиях города состоятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Над темой первого урока в Минобре не стали «ломать голову» — взяли старую тему времен СССР. Первый урок в белорусских школах будет посвящен Году малой родины, его тема — «Я вырос здесь — и край мне этот дорог». Напомним, что Год малой родины продолжается в Беларуси уже третий год. Впервые Год малой родины был объявлен в начале 2018 года.