Яблочный Спас: что нужно делать, а что нельзя

Культура
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Православные верующие во всем  мире 19 августа отмечают великий праздник – Преображение Господне. В народе этот день больше известен как Яблочный Спас.

Согласно текстам священного писания именно в этот день Иисус вместе со своими учениками отправился на гору, чтобы помолиться. И там апостолы увидели чудо – Спаситель преобразился, его одежда стала белой, а лицо засияло. В это же время большое облако света окутало всех молившихся, явились пророки Илия и Моисей, а с неба раздался голос:

Сей есть Сын Мой возлюбленный…».

Сегодня Яблочный Спас – самый отмечаемый день лета, с которым связано много традиций и обычаев.

Яблочный Спас: что нужно делать, а что нельзя

 

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