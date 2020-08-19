Яблочный Спас: что нужно делать, а что нельзя

Православные верующие во всем мире 19 августа отмечают великий праздник – Преображение Господне. В народе этот день больше известен как Яблочный Спас.

Согласно текстам священного писания именно в этот день Иисус вместе со своими учениками отправился на гору, чтобы помолиться. И там апостолы увидели чудо – Спаситель преобразился, его одежда стала белой, а лицо засияло. В это же время большое облако света окутало всех молившихся, явились пророки Илия и Моисей, а с неба раздался голос:

Сей есть Сын Мой возлюбленный…».

Сегодня Яблочный Спас – самый отмечаемый день лета, с которым связано много традиций и обычаев.