В Витебске Театр Якуба Коласа решил поддержать минский театр Янки Купалы

Фото: ННВ
Жизнь
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Представители коллектива театра имени Якуба Коласа провели в Витебске акцию в поддержку своих минских коллег из театра имени Янки Купалы, передает ННВ.

У крыльца Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа собралось более двух десятков человек. Коласовцы держали в руках цитаты из белорусских классиков, в первом я ряду со словами Якуба Коласа «Толькі мы самі долі сваёй кавалі» стояла ассистент режиссера Светлана Дашкевич — вдова умершего 31 марта от коронавируса Заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича.

Акция солидарности вызвана тем, что после увольнения с должности генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко потребовали восстановить его в должности, а министру культуры — подать в отставку. Когда Юрий Бондарь ответил резким отказом, коллектив театра сложил заявления об увольнении на сцену, с которой выступал министр и заявил, что следующего сезона не будет.

Витебский театр имени Якуба Коласа и минский театр имения Янки Купалы извечные соперники за звание лучшей сцены Беларуси, но сейчас они солидарны друг с другом.

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