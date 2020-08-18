Найден мертвым директор волковысского музея, который отказался подписать протокол избиркома

Власть
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Тело 29-летнего директора Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова, который отказался подписать протокол избирательной комиссии и пропал 15 августа, нашли в лесу, сообщил ПСО «Ангел».

Константин позвонил жене около 17 часов и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой так и не приехал.

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли 18 августа на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов, сообщают naviny.by.

Найден мертвым директор волковысского музея, который отказался подписать протокол избиркома

Все фото naviny.by

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