Как в Витебске проходила акция солидарности медиков

Фото: Сергей Серебро
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Более трехсот медиков Витебска собрались вечером 13 августа на улице Воинов-Интернационалистов и встали в цепь солидарности, чтобы остановить насилие и кровопролитие в Беларуси, передает ННВ.

Как в Витебске проходила акция солидарности медиков
Фото: Сергей Серебро

Врачи в белых халатах прошлись от областной больницы до перекрестка с проспектом Победы, а затем встали вдоль проезжей части с самодельными плакатами. Кроме лозунгов против насилия, они содержали полемику с министром здравоохранения Владимиром Караником и слова солидарности с задержанным в Минске после подобной акции врачом-реаниматологом Богданом Шильниковским.

Так, молодой человек держал плакат с надписью «Караник, это тоже срежиссированное мероприятие???». Дело в том, что министр, посетив акцию медиков врачей в столице заявил: «Грустно видеть, как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков». Теперь витебляне ответили господину Каранику за своих минских коллег.

Как в Витебске проходила акция солидарности медиков
Фото: Сергей Серебро

Также две женщины подняли транспарант с надписью «Я/Мы Богдан Шильниковский». Так витебские медики поддержали врача-реаниматолога, которого задержали 12 августа после такой же акции в Минске. После пребывания в центре изоляции правонарушителей на Окрестина Шильниковский попал в реанимацию — из ЦИПа его забрала «скорая».

Активную поддержку ставшим в цепь солидарности медикам оказывали водители, проезжающие мимо. В клаксоны гудели все — легковушки, микроавтобусы, грузовики и фуры дальнобойщиков.

Неподалеку от места проведения акции — на проспекте Победы — выстроилась колонна техники силовиков. Милиция подогнала для устрашения медиков не менее одиннадцати автомобилей: пять автобусов с «космонавтами», два автозака, два микроавтобуса и два легковых патрульных автомобиля. Однако к людям в белых халатах силовики так и не приблизились.

Как в Витебске проходила акция солидарности медиков
Фото: Сергей Серебро

Акция длилась около часа, в ее завершении в 19:00, медики подошли к краю проезжей части и уложили на бортовые камни цветы, которые держали до этого в руках. Потом они вернулись в больницу.

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Как протестовал Витебск 16 августа — фоторепортаж

 

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